Tribune libre : Appel à l'union des gauches

« S'unir ou mourir », voilà le triste constat dont les forces politiques de gauches sont forcées d'accepter. Les résultats du premier tour des élections législatives de la 7 -ème circonscription nous poussent à nous poser les bonnes questions.



Une analyse rapide de l'abstention record nous montre que comme à chaque législative partielle peu de gens se déplacent pour voter puisque la majorité étant déjà acquise à LREM, un député de plus ou de moins dans l'opposition ne changera rien au rapport de force parlementaire. L'enjeu est ailleurs. Il est local.



Si la droite a su depuis plus d'une décennie se rassembler autour d'une plate-forme commune, force est de constater que les forces politiques de gauche n'ont pas été capables de s'entendre malgré une concordance de leurs programmes.



Le PLR comptabilise pour cette élection 2241 voix, la France insoumise 1137 voix, le PCR 886 et EELV 744 voix. Le cumul des voix des partis de gauches tourne donc autour de 5008 voix, soit une qualification assurée pour le second tour.



Cette même division de la gauche est à l'origine de la défaite de Paul Vergès aux régionales en 2010, elle est à l'origine de la défaite d'Huguette Bello en 2015... Qu'en sera-t-il pour les régionales de 2021 ? On pourrait faire le même constat pour chaque élection municipale ou départementale.

J'en appelle à Jean-Hugues Ratenon, Ericka Bareight et Huguette Bello. Nos trois députés de gauche doivent mettre en place une plate-forme d'union des forces politiques de gauche et de progrès afin de faire émerger les attentes des réunionnais car OUI, la majorité des réunionnais sont sensibles à nos valeurs. Quel type de démocratie ne donnerait jamais le pouvoir à la majorité d'un peuple juste à cause du jeu de la division ? Cette plate-forme doit maintenir les spécificités de chaque mouvement mais être capable de proposer des candidatures communes là où les enjeux sont cruciaux.



L'heure n'est plus aux règlements de compte et aux rancoeurs mal digérées. Les regards doivent se tourner vers l'avenir. L'union est la seule option.



Mitterrand lui-même avait favoriser l'émergence du front national pour diviser la droite et le RPR...Ne faisons plus le jeu des puissants d'aujourd'hui ! Travaillons pour les réunionnais ! Il faut siffler la fin de la récré. Vincent RIVIERE Lu 128 fois





