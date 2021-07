Communiqué Tribune du "kolektif pik pa nout liberté" sur le pass sanitaire

Le "kolektif pik pa nout liberté" s'exprime au sujet du pass sanitaire et du projet de loi associé. Le communiqué : Par N.P - Publié le Mardi 20 Juillet 2021 à 11:25

Suite à l’allocution du Président du 12 juillet 2021, nous ne sommes pas restés indifférents quant aux annonces de celui-ci. À l’instar des évènements du 14 juillet jusqu’à ce jour, des cohortes de citoyens se sont mobilisés dans les rues de Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Pierre, nous décidons aujourd’hui de leur emboiter le pas.



Qui sommes-Nous ?



Commerçants, salariés, artisans, restaurateurs, retraités, intermittents du spectacle, professionnels de santé, organisations politiques, fonctionnaires, en somme des citoyens réunionnais touchés dans le for intérieur de leurs libertés individuelles. Nous sommes le Kolektif «PIK PA NOUT LIBERTE», issu d’une volonté commune de nous rassembler autour des interrogations suivantes :



- Comment devons-nous accepter la mise en place d’une loi non adoptée et nous organiser le jour même sans aucun délai ? En effet, la loi sera présentée le 21 juillet 2021, elle sera votée le 21 juillet 2021 et appliquée le 21 juillet 2021.Comble de l’incongruité…

- Si une telle loi est adoptée, sommes-nous prêts à en assumer les conséquences : devrions-nous revoir notre système de santé, sa gratuité, l’exception française de l’État providence ? Dans la lignée des propos de Christine LAGARDE, présidente de la BCE, le 1er juillet 2021, les soins hospitaliers suite à un COVID grave seront-ils payants pour un Gramoun ?



Ainsi, le Kolektif «PIK PA NOUT LIBERTE» appelle de ses vœux les mesures d’urgence suivantes :

- la mobilisation des 11 parlementaires réunionnais, 7 députés : Philippe NAILLET (1ère circonscription, PS), Karine LEBON (2ème circonscription, GDR), Nathalie BASSIRE (3ème circonscription, LR), David LORION (4ème circonscription, LR), Jean-Hugues RATENON (5ème circonscription, LFI), Nadia RAMASSAMY (6ème circonscription, LR), Jean-Luc POUDROUX (7ème circonscription, LR) et 4 sénateurs : Nassimah DINDAR (UC), Viviane MALET (LR), Michel DENNEMONT (LREM), Jean-Louis LAGOURGUE (LIRT), pour interpeller leurs groupes parlementaires respectifs afin d’atteindre la barre des 60 parlementaires requis pour engager la procédure de recours constitutionnel contre cette loi.

- la convocation d’urgence par les 2 présidents des collectivités territoriales (Cyril MELCHIOR et Huguette BELLO), de la Conférence Territoriale de l’Action Publique et les organismes compétents (exemple : ARS, chambres consulaires, interco) sur les questions d’adaptation du protocole sanitaire et la question économique (pour nos chefs d’entreprises, nos indépendants, nos salariés).



Le Kolektif «PIK PA NOUT LIBERTE» appelle l’ensemble des réunionnais, des forces vives, à nous rejoindre sur notre page facebook et à nous faire part de vos avis.



La liste des signataires de la tribune :

- DAWOODJEE Mohammed

- LEBON Romuald, restaurateur

- SMITH Dimitri, ingénieur informatique, Les Républicains

- MARINIA Georgina, salariée et commerçante

- ALBAC Bruno, indépendant, Croire & Oser

- PONTY Loïc, Croire & Oser

- AH-TEC Julien, agent commercial, Croire & Oser

- BIDOIS Alyson, professeure des écoles, Croire & Oser

- ARMAND Aurélie, indépendante, Croire & Oser

- LAÏ-KANE-CHEONG Alexandre, secrétaire général du parti Croire & Oser

- LARAVINE Magalie, intermittente du spectacle

- LIBELLE Bryan, employé dans l’agro-alimentaire maraîchage

- BOYER Rodolphe, chef d’entreprise en restauration

- VAÏTINADAPOULLÉ Loïc, fonctionnaire

- HOAREAU Christelle, conseillère insertion professionnelle, Croire & Oser

- ISSARAMBE Rémi, indépendant, Croire & Oser

- HAGEN Lionel, Croire & Oser

- ROBERT Anthony, comptable, Croire & Oser,

- TEVANE Victor, gérant d’entreprise, Croire & Oser,

- PARAVEMAN Corine, aide soignante CHUR, Croire & Oser, - DUGAIN Olivier, chef d’entreprise, Croire & Oser,

- LAI KANE CHEONG Caroline, étudiante,

- THIEBAULT Margaux, étudiante,

- LAI KANE CHEONG Louis, avocat au Barreau de Paris

- RAMSAMY Claudette, commerçante, Croire & Oser

- RAMSAMY Claudine, retraitée fonction publique,

- LAI KANE CHEONG Philippe, retraité fonction publique

- COLLEGIA Rodolphe, comptable, Croire & Oser,

- CADIVEL-PETIAYE Djeyom, indépendant

- M’DOIHOMA Olivier, employé en logistique,

- LIATOUT Mathieu, agriculteur,

-RODIER Frédéric, AESH- Education Nationale,

- DUMOLARD Dany, contrôleur technique,

- AZOR Lucie, sans emploi

- QG Zazalé, organisation militante

...