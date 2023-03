A la Une . Tribune des associations LGBTQIA+ Requeer et OriZon : "Nous ne sommes pas en sécurité à La Réunion"

Après l'attaque homophobe du centre de ressources et d'accompagnement LGBTQIA+ de Saint-Denis, les associations Requeer et Orion sortent du silence pour parler de la stigmatisation et des discriminations dont la communauté souffre à La Réunion. Malgré leurs nombreux alliés, ils dénoncent une LGBTQIA+phobie encore trop présente dans l'île. Bien décidées à ne pas baisser les bras, les associations appellent au soutien du plus grand nombre afin d'enrayer le cycle de la haine.

La tribune:



Depuis plusieurs mois, les attaques à l'encontre du Centre LGBTQIA+ de l'océan Indien situé à Saint-Denis se multiplient : jets de pierres, cambriolage, insultes homophobes, vandalisme... Pour finalement atteindre un point de non-retour dans la violence, marqué par l'incendie criminel orchestré dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 février.



Le Centre LGBTQIA+ à Saint-Denis est le premier et unique espace dédié dans l’océan Indien et les territoires ultramarins. Il fait aujourd’hui figure d'emblème, comme toutes les actions que nous mettons en œuvre pour les personnes LGBTQIA+ en souffrance.

Nous, les travailleureuses des associations Requeer et Orizon, la communauté LGBTQIA+ et ses nombreu·ses allié.es, sommes terriblement choqué·es par la violence des derniers évènements qui ont mis hors d’usage le Centre LGBTQIA+ de l’océan Indien à Saint-Denis. Nous sommes également blessé·es par les propos homophobes tagués.



Ces propos continuent de se répéter et la violence à l’égard des personnes LGBTQIA+ ne baisse pas.



Chaque jour nous devons lutter contre la banalisation et la diffusion des propos LGBTQIA+phobes de personnalités publiques et faisons toujours face à des commentaires de rejet. Ces paroles nourrissent une ignorance haineuse qui nous met en danger. Elles participent à donner un sentiment de légitimité aux personnes qui ont choisi de brûler des années de travail et d'investissements. Pourquoi lorsqu’un acte homophobe est commis, il est encore si difficile de le faire reconnaître en tant que tel ? Pourquoi l'homophobie est écartée encore trop souvent ? La honte n’est pas dans notre camp.



La municipalité de Saint-Denis, que nous tenons à remercier pour sa détermination, est encore aujourd’hui à La Réunion la seule à s’engager concrètement et à soutenir au quotidien la lutte contre les discriminations liées aux identités de genres et sexuelles. L’appel de Mme Bareigts lors de la Marche des Visibilités LGBTQIA+ en 2022 pour que l’ensemble des acteurices politiques de La Réunion se mobilise semble ne pas avoir été entendu.



Il s’agit pourtant d'’une volonté du gouvernement français qui avec les CORAH (Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT+) et la DILCRAH (Délégation Interministérielle de Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT+) s’efforce de soutenir les actions en faveur des personnes LGBTQIA+ et de mettre en oeuvre des cadres plus sécurisants, jusque dans le système scolaire.



La lutte contre les LGBTQIA+phobies est un travail collectif qui ne pourra aboutir qu’avec une synergie concrète de toutes les institutions publiques. Il en va de même pour les comportements sexistes, le racisme et toutes les formes de violences à l’encontre des individus.



Si les associations LGBTQIA+ sont basées à Saint-Denis, nous travaillons sur tout le territoire de La Réunion car la population LGBTQIA+ vit sur toute l’île. Nous sommes des enfants, des parents, des tantes, des oncles, des salarié·es, des ami·es... et nous avons besoin de la solidarité de chacun·e, à tous les niveaux de la société : de l’école à l’entreprise, des services publics aux commerces de proximité et au voisinage. Il suffit d’aller vers. Il suffit d’ouvrir votre cœur à toutes les personnes que vous pouvez aider en refusant les discriminations.



Ceci est un appel à l’engagement.



Un appel pour toutes les personnes, associations, structures, entreprises, institutions à nous soutenir pour remettre en état le Centre LGBTQIA+ de l’océan Indien à Saint-Denis et faire de toute La Réunion un territoire où l’on peut mieux vivre ensemble, en incluant les personnes LGBTQIA+.



Si la nécessité de nos actions est régulièrement questionnée, notre réponse restera la même : les droits LGBTQIA+ sont des droits humains, nous exigeons le respect, la sécurité, et tout simplement le droit à la vie. Ces agressions rappellent que nos existences sont constamment menacées, c'est pour cela que nous avons besoin de vous, pour que cette violence à notre encontre cesse.



Car elle n’a pas raison d’être. Nous ne sommes pas en sécurité à La Réunion.



L’activité d’accompagnement des personnes LGBTQIA+ de l’association OriZon continue et continuera grâce aux soutiens de la Ville de Saint-Denis et des partenaires.



La ligne d’écoute de l’association reste disponible au 06 92 600 783.



Nous ferons tout notre possible pour que les événements prévus par Requeer pour l'année 2023 puissent voir le jour dans les meilleures conditions, que ce soit le Mois des Visibilités LGBTQIA+ avec les Marches de Saint-Denis le 21 mai, et de Saint-Pierre le 24 juin, le Festival PAREY PA PAREY en septembre et Somen Requeer du 11 au 18 décembre.



Mais seul·es nous n’y arriverons pas.



Nous avons besoin de votre soutien, besoin que vous le formuliez également haut et fort, dans une même direction contre les discriminations.