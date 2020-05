Tribune de Vanessa Miranville, Présidente du Mouvement CREA: "La Solidarité Réunionnaise comme solution"

Le 11 mai 2020 a marqué un tournant décisif dans la gestion de crise du COVID 19, avec le déconfinement des citoyens décidé par le Premier Ministre qui a par ailleurs affirmé le rôle essentiel que joueraient les instances locales pour que ce déconfinement soit responsable et optimum.



Par ailleurs, nous constatons à ce jour que la stratégie mise en place par Monsieur le Préfet pour gérer la crise a généré des résultats probants puisque la situation est sous contrôle et que le virus ne circule pas sur notre territoire, faisant ainsi de La Réunion un Département aujourd’hui enviable sur ce point.



Toutefois, si la situation sanitaire actuelle nous est favorable, il n’en est rien de la situation économique et sociale de nos entreprises et des réunionnais et nous craignons l’ampleur du drame économique et social qui touchera plus encore les réunionnais si l’économie réunionnaise ne repart pas dans les meilleurs délais.



C’est la raison pour laquelle, dans notre précédent communiqué, nous avons souhaité attirer l’attention des pouvoirs publics compétents sur deux éléments majeurs pour protéger les réunionnais des effets sanitaires et économiques dévastateurs du COVID 19 : une restriction et un contrôle sanitaire très stricts des entrées dans le Département et la mise en place d’actions qui inciteraient les réunionnais à découvrir et à profiter de l’offre touristique et de loisirs, mesure indispensable au sauvetage du secteur touristique réunionnais, pan essentiel de notre économie.



Sur le premier point, nous avons bien noté que le Premier Ministre avait annoncé que les Français pourraient voyager en juillet/août dans l’hexagone et dans les DOM-TOM. Cela nous inquiète particulièrement car nous pensons qu’il est primordial aujourd’hui que les mesures actuelles de restriction du trafic aérien puissent être reconduites à minima pour quelques mois encore, le temps nécessaire pour connaître l’évolution post-déconfinement du virus. Aussi, nous préconisons que seules certaines situations d’urgence soient autorisées, comme le rapatriement des étudiants Réunionnais vers notre île, selon un plan travaillé avec le Ministère des Outre-mer, le rapatriement ou les départs pour raisons médicales et les entrées ou départs pour causes exceptionnelles professionnelles de notre île vers la Métropole. Dans ce cadre, nous sollicitons un assouplissement des protocoles de déconfinement pour les professionnels réunionnais.



Enfin, concernant notre seconde demande, nous sommes satisfaits que notre proposition de favoriser le développement du tourisme réunionnais, par et à destination des réunionnais, ait été reprise et adoptée par le Conseil régional de La Réunion à travers la mis en œuvre d’un dispositif de Chèques-vacances à utiliser chez les acteurs locaux du tourisme et des loisirs. Toutefois, nous regrettons que seules 50 000 familles bénéficient de ce dispositif, représentant seulement 15 % des familles réunionnaises dont plus d’un tiers vit pourtant en dessous du seuil de pauvreté. Aussi, afin de soutenir le plus grand nombre de familles possibles et d’éviter une nouvelle stigmatisation des bénéficiaires, nous souhaitons que la solidarité réunionnaise joue à plein et que la plus grande partie du budget de la continuité territoriale (40 M€) rendue disponible du fait du COVID 19 soit utilisée au profit du plus grand nombre de bénéficiaires possibles.



Dans ce contexte inédit, libérons notre économie et sachons la préserver et la soutenir, démontrons notre solidarité et notre exemplarité en tant qu'îliens !