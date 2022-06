A la Une . Tribune de Jean Gaël Anda : "Qui a la culotte la plus propre pour monter au cocotier?"

L’opposant municipal de la mairie de Saint-Pierre regrette qu’en cette journée mondiale de la maltraitante des personnes âgées de ne voir aucun des deux candidats dans la 4e circonscription ne se soit saisi du problème. Par GD - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 08:37

Le communiqué :



En cette journée mondiale de la Maltraitance des personnes âgées, alors que la campagne législative bat son plein, les débats qui intéressent nos candidats et de savoir qui lave plus blanc que blanc, qui a la culotte la plus propre pour monter au cocotier !? …

Laissant de côté les enjeux importants de notre société, par exemple, celui des personnes âgées : précaires silencieux et invisibles, en souffrance et abandonnés.



En début janvier 2022, Victor CASTANET dans son livre « les Fossoyeurs » dénonçait les graves défaillances, à la lumière du scandale de la maltraitance dans les maisons de retraite et des EPAHD du groupe ORPEA, fleurissant.



Ce récit émouvant mettait au grand jour de multiples dérives, bien loin du dévouement des équipes d’aidants et de soignants.

Des mois après ce choc des personnes âgées maltraitées, des salariés malmenés, de l’argent public dilapidé… ce problème ne semble préoccuper personne, alors qu’à la Réunion, l’évolution démographique prévoit que dans deux décennies, notre île va compter plus de 200 000 personnes de plus de 65 ans.



La crise sanitaire de la Covid a mis encore plus en lumière le fort sentiment d’abandon grandissant qui fragilise notre troisième âge. Et pourtant, les débats actuels ne proposent rien pour nos aînés, pour leur offrir des conditions de logement et de prise en charge dignes.



Quelles sont les propositions prioritaires pour accompagner nos aînés en leur procurant un environnement sécurisé et sécurisant ? Silence total !

Et pourtant, une forte volonté politique et une capacité de prévision pour anticiper les besoins et innover dans des solutions intégrantes et plus solidaires, sont nécessaires.



Le prolongement de l’espérance de vie est une conquête qui nous engage devant l’humanité.



Si dans certaines civilisations, la vieillesse est synonyme de sagesse et de respect, dans nos sociétés occidentales, les pratiques sociales et/ou familiales relèvent de plus en plus de l’insouciance, de l’inconséquence, voire de l’indifférence vis-à-vis de ceux qui détiennent une part de notre mémoire, qui se retrouvent éjectés de notre histoire à laquelle ils ont pourtant contribué.



Et ce serait faire preuve d’humanité, de solidarité et de sens que d’exercer à cet égard toutes nos responsabilités.



Comment les électeurs peuvent s’intéresser aux débats qui ne les concernent pas et qui se mutent en combat de coqs ?

Il est temps de parler de projet de sociétés, d’humains, de problèmes quotidiens liés à la prise en charge de nos gramouns, de la valorisation de nos soignants … Tant de sujets absents d’un vrai débat, tant espéré …



Jean Gaël ANDA

Conseiller municipal d’opposition à SAINT PIERRE, et Conseiller à la Civis