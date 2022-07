Communiqué Tribune de Jean Gaël Anda : "Le dérèglement climatique à nos portes"

Dans une tribune libre, Jean Gaël Anda tire la sonnette d’alarme sur la catastrophe écologique qui va impacter La Réunion comme le reste du monde. L’élu de l’opposition saint-pierroise estime qu’il est temps d’agir au plus vite. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 26 Juillet 2022 à 12:27

Vous avez vu ces incendies catastrophiques pour la nature, détruisant tout sur leur passage, déplaçant des centaines de familles dans l’urgence … épuisant les pompiers dans une lutte difficile et sans relâche !



États-Unis, Angleterre, sud-ouest de la France, chez nous les incendies du Maïdo, aucun pays n’y échappe ! Alors que nos températures sur nos latitudes sont encore fraîches, il faut craindre pour cet été des pics de température ! La 1re des causes est celle d’un incendiaire qui mérite une sanction exemplaire, mais il s’agit surtout du dérèglement climatique qui se manifeste dans le monde : incendies, sécheresses, famines, inondations… crises humanitaires et flux de populations : la liste des conséquences est catastrophique !



Selon le magazine le Point 46% des pays de l’Union européenne sont déjà exposés à des niveaux de sécheresse d’avertissement avec un déficit important de l’humidité des sols et une baisse des rendements des cultures, avec une augmentation des prix inévitable créant encore plus d’inégalités. Nous ne pouvons détourner les yeux sur ces sujets inquiétants !



Les villes pèsent 70 % dans les émissions de gaz à effet de serre et sont donc en 1re ligne de la lutte pour leur réduction. Il faut que nos villes réagissent dans leurs choix, que les politiques publiques intègrent ces données pour un modèle de développement limitant l’extension du béton et créant plus d’espaces de verdure, permettant l’extension de jardins partagés, etc… Trouver des solutions adaptées devient urgent ! Plantons, plantez, c’est une responsabilité individuelle et collective pour limiter l’impact de ces bouleversements !



« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs! » Jacques CHIRAC , ancien Président de la République française , prononça cette phrase au combien prémonitoire, le 2 septembre 2002 devant l’assemblée plénière du IV sommet de la Terre à Johannesburg.



Jean Gaël ANDA, élu de l’opposition à Saint-Pierre



