Tribune de Florent Picard candidat aux élections municipales à St-Benoît

"Bénédictines, bénédictins



Je tiens à m’adresser à vous pour vous délivrer un message d’espoir.



Depuis quelques années, la défiance des citoyens envers la politique et les politiciens fait qu’un bon nombre d’entre vous ne se rend plus aux urnes, par dépit, par désarroi, par dégoût …



Nous avons une occasion historique de renouer cette confiance perdue entre les citoyens et les élus, mais cela passera forcément par un électrochoc dans la façon de voter, à savoir de ne plus accorder votre bulletin de vote à ceux qui ont toujours été en place et qui sont donc comptables du désastre de notre commune lors de ces dernières mandatures, mais bien de permettre à un candidat avec une liste nouvelle de prendre les devants pour restaurer la fierté et l’image de notre commune.



Sur les 11 candidats pour Saint-Benoît, 5 ont déjà été soit maire, soit adjoint ou soit conseiller municipal ces dernières années, peut-on sérieusement imaginer un instant que ceci représente une alternative, un renouveau et même un projet sérieux pour les bénédictines et les bénédictins ? Permettez-moi d’en douter !



La liste Saint-Benoît Avant Tout que je conduis démontre quant à elle sa capacité à répondre aux aspirations démocratiques de la population. Nous avons plus de 26 colistiers de moins de 40 ans dont 14 de moins de 30 ans sur notre liste dont plus de 18 sont en position éligible, la moyenne d’âge de notre liste est de 37,5 ans, ce qui en fait la liste la plus jeune à Saint-Benoît et sûrement de La Réunion.



Dès notre arrivée à la mairie pour cette nouvelle mandature, nous allons nous occuper dans un premier temps de remettre de l’ordre dans l’institution que représente la mairie en établissant un audit des finances, puis bien redéfinir les rôles de chacun au sein de la mairie tant pour les futurs élus que pour les administratifs pour une prise en charge efficace des administrés bénédictins.



Quant à notre projet il s’articulera principalement à maîtriser les dépenses, à réfléchir à des modes de transports de demain et à l’aménagement des axes routiers pour résorber le problème de coma circulatoire, à ramener les investisseurs et les entreprises à Saint-Benoît, à favoriser l’emploi local pour les bénédictins, à préserver et à étendre sur notre ville les différents services publics nécessaires, à redonner un second souffle à l’animation, au sport et à la culture pour en finir avec cette piètre image de ville morte.



6 ans c’est la durée d’un mandat d’un maire et de son équipe, ça peut être très long et source de frustration et de déception pour les administrés quand on glisse le mauvais bulletin dans l’urne, alors le 15 et 22 mars 2020 il faudra faire le bon choix, celui du renouveau, celui de la transparence, celui de l’aboutissement d’un véritable projet communal, votez pour la liste Saint-Benoît Avant Tout avec Florent Picard."



Florent Picard

Candidat aux Municipales à Saint-Benoît

Saint-Benoît Avant Tout