Courrier des lecteurs Tribune d'une citoyenne engagée, élue au Conseil Départemental

Il est 12h59 le 20 novembre lorsque le cabinet du Président Melchior me sollicite par mail pour savoir si je suis favorable à la signature d’une proposition de mémorandum à présenter au Préfet à 14h00.

J’encaisse le fait que moi élue de proximité je n’ai pas été invitée à l’écriture, même pas consultée pour y apporter mon avis mais je vais tout de même prendre le temps de cette lecture.

Et non je n’ai pas signé ces 10 propositions, comment l’aurais-je pu ?

Déjà je ne vois pas comment en tant que collectivité dont la mission première est le social je fais des propositions et non pas un plan d’action à faire valider d’urgence car je suis la mémoire du social à la réunion depuis des décennies et au moins depuis 2004.

Pour rappel le budget du conseil départemental de 1,6 milliard d’euros est bâti depuis 2015 sur un socle et ses 3 piliers : L’épanouissement humain pour renforcer l’insertion durable permettant la préservation de la cohésion sociale, un développement du territoire par des actions équilibrantes et une intelligence institutionnelle en vue d’améliorer l’action publique. Bon, force est de constater que nous n’y sommes pas du tout et tellement loin, même en vrai ... Les réunionnais sont dans la rue à bloquer ou bloqués dans une démocratie qui demande à être exprimée de façon plus concrète, empreinte de notre histoire mais aussi comme moteur de développement de la zone océan Indien. Notre jeunesse crie sa souffrance ! D’être peut-être dans une perte de repères ? Peut- être laissée sur le carreau d’une structuration de prise en charge éducative pleine d’à prioris.



Mais une chose est sûre, portée à bout de bras par des acteurs sociaux insuffisamment nombreux et lâchés sans cohérence départementale.

Du collégien à jeune adulte, le pas mâture est infime mais la blessure ancrée déterminante pour le citoyen actif, ou pas… Parlons de la cohésion sociale, parlons du tissu associatif : cette horde de militants bénévoles qui comme des fourmis assoiffées se dévouent au quotidien pour être passeurs des valeurs de notre république. Elles sont assujetties bien malheureusement à des critères de subvention qui ne relèvent guère de volontés actives pour le territoire. Pourtant notre « Vivre Ensemble » il est là : dans le lien établi dans les quartiers, entre les citoyens et dans « l’intergénérationnalité » garante de notre histoire réunionnaise qui ne s’est pas arrêtée à l’abolition de l’esclavage mais qui continue à s’écrire chaque jour face à l’adversité insulaire.

Alors pourquoi ? Pourquoi sommes-nous arrivés à ce point de non-retour ?

Depuis 2015 avec mes idées de jeune entrepreneur de l’Economie sociale et solidaire empreintes d’innovation en matière de pédagogies alternatives : j’essaie coute que coute de souffler un air de renouveau sur une machine qui est totalement incompréhensible de l’intérieur (et ouais j’ai réussi à les infiltrer) car trop administrative et tellement engluée dans un carcan de pensées obsolètes empêchant une lecture du monde réel. Mais…Mi sème, mi sème, mi récolte pas….

C’est vrai je ne suis pas maire : je n’ai pas eu le bonheur d’avoir un gros chèque pour ma commune et oui je ne suis pas la « copine de » et encore moins la fille d’une grande famille qui pourrait demain rapporter le pactole en bulletins de vote.

Le social est le cœur de notre cité, le sang qui irrigue notre société. Apporter l’oxygène nécessaire quand une majorité solidaire paye sur ces deniers propres, est le devoir du Conseil Départemental.

La remise en question que nous faisons acteurs des TPE, agriculteurs ou tout citoyen anonyme au quotidien sous véhémence de nos banquiers, est vitale.

Quand est- ce que vous avez prévu de vous y mettre ? Nous sommes dans un état grave. SOS.SOS…. Anne- Flore DEVEAUX, Citoyenne de la Réunion, Conseillère Départementale de la Possession Lu 156 fois





Dans la même rubrique : < > Les Gilets Jaunes se trompent de cible… Gilets jaunes La Réunion, terre d'avenir ?