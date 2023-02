Communiqué Tribune co-signée par Huguette Bello, 3 députées, 2 maires contre le sexisme de Jacques Tillier

Huguette Bello, Nathalie Bassire, Emeline K/Bidi, Karine Lebon, Vanessa Miranville, Juliana M’Doihoma, Evelyne Corbière, Karine Nabénésa et Céline Sitouze ont cosignée une tribune intitulée "A La Réunion, le sexisme nauséabond de l’éditorialiste Jacques Tillier", publiée sur Médiapart. Par N.P - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 15:20

Le communiqué du "Collectif d’élues de La Réunion" :



Ce mardi 21 février, Mediapart publie une tribune intitulée “ A La Réunion, le sexisme nauséabond de l’éditorialiste Jacques Tillier ”, co-signée par la Présidente de Région, 3 députées réunionnaises (Nathalie Bassire, Emeline K/Bidi, Karine Lebon), 2 maires (Vanessa Miranville, Juliana M’Doihoma), 3 conseillères régionales (Evelyne Corbière, Karine Nabénésa, Céline Sitouze) avec le soutien de Christine Pires-Beaune (PS), Sandra Regol (EELV) et Mathilde Panot (LFI).



Cette tribune dénonce la misogynie de Jacques Tillier, directeur du Journal de l’île qui, chaque semaine dans ses éditos, s’en prend à des femmes, responsables politiques ou d’institutions publiques. Loin de se cantonner à une critique “sur le fond”, cet éditorialiste n’a de cesse d’attaquer ces femmes sur leurs attributs physiques, en les gratifiant de noms qui relèvent du sexisme et du paternalisme tels que “bécassine”, “mémères”, “griotte”, “au sourire béat”. De plus, ces éditos sont accompagnés de caricatures mettant en scène ces femmes affublées de bas résilles, de talons aiguilles, entourées de culottes et soutiens-gorges.



Pour les auteures de la tribune : “Le droit à l’information, à la liberté d’expression, à la libre critique sont des libertés fondamentales que réclamait déjà en 1832, le journaliste réunionnais Nicole Robinet de la Serve.



Nous nous inscrivons dans le prolongement de la pensée d’Albert Camus pour qui “un pays vaut souvent ce que vaut sa presse (...) Une société qui supporte d'être distraite par une presse déshonorée et par un millier d'amuseurs cyniques (...) court à l'esclavage”.



À l’approche de la date solennelle du 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, nous signataires de cette tribune, condamnons fermement le discours haineux porté par Jacques Tillier à l’égard des femmes. Nous rejetons l’idéologie patriarcale véhiculée par cet éditorialiste qui piétine les femmes, leur image et leur intégrité.”



Voici la liste des signataires :

Nathalie Bassire, députée de La Réunion

Huguette Bello, présidente du Conseil Régional de La Réunion

Evelyne Corbière, conseillère régionale

Emeline K/Bidi, députée de La Réunion

Karine Lebon, députée de La Réunion

Juliana M’Doihoma, maire de Saint-Louis

Vanessa Miranville, maire de La Possession

Karine Nabénésa, Vice-présidente du conseil régional

Céline Sitouze, Vice-présidente du conseil régional

Avec le soutien de :

Mathilde Panot, députée LFI-Nupes, présidente du groupe LFI à l’Assemblée Nationale

Christine Pirès-Beaune, députée PS-Nupes, porte-parole du groupe socialistes et apparentés à l’Assemblée Nationale

Sandra Regol, députée EELV-Nupes, vice-présidente du groupe écologiste à l’Assemblée Nationale Le lien de la tribune : https://blogs.mediapart.fr/collectif-d-elues-de-la-reunion/blog/210223/la-reunion-le-sexisme-nauseabond-de-l-editorialiste-jacques-tillier L'article de Libération à ce sujet : https://www.liberation.fr/politique/a-la-reunion-le-machisme-en-roue-libre-dun-directeur-de-journal-20230221_U52FJI6V3BCQ7FFQ7DJWVNDRMU/