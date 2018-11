Tribunal administratif: le Coco Beach devra être démoli, tout comme la terrasse du K'banon

Alors que la décision n'était attendue que la semaine prochaine, le tribunal administratif a tout de même transmis des premiers éléments aux avocats par mail ce vendredi soir confirmant l'illégalité des paillotes de l'Hermitage.



C'est donc une décision très attendue que le tribunal administratif a rendue ce jour, suite à l'avis du rapporteur public du 11 octobre dernier. Le rapporteur public avait en effet statué: les paillotes sont bien sur le domaine public maritime. Restait à savoir si le tribunal administratif suivrait son avis, c'est chose faite: c'est oui.



Depuis la non reconduction de leurs AOT le 30 juin dernier par la mairie de Saint-Paul, les restaurateurs ont poursuivi leurs activités, à la grande colère du collectif de défense du DPM. L'Etat aussi, par l'intermédiaire de la DEAL, tente de freiner les paillotes: le 1er juillet dernier, des procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés contre six paillotes de l'Hermitage. Un extrait de la décision du tribunal administratif a confirmé la validation de ces contraventions.



Les restaurateurs demandent que leurs AOT soient reconsidérées en baux commerciaux, comme c'était le cas auparavant. La municipalité de Saint-Paul, à coups d'arrêtés municipaux, tente de limiter leur activité, notamment nocturne, mais rien n'y fait, les restaurateurs tentent par tous les moyens de rester sur la plage.



Ces premiers éléments indiquent notamment que le Coco Beach devrait laisser sa place et quant au K'banon, il serait contraint de détruire sa terrasse. Même si le tribunal administratif n'a pas encore rendu sa décision dans sa globalité, l'avenir des paillotes ne serait donc plus qu'une question de jours. Il y a en effet très peu de chance que la conclusion finale du tribunal administratif soit différente.