Tribunal administratif : Les affaires qui seront retenues malgré la grève des avocats

Depuis le 5 décembre, les barreaux de France font grève. Pour cause : la réforme des retraites. À La Réunion, la grève nationale illimitée est aussi d’actualité, retardant donc les audiences dans les tribunaux et cours.



Ce mardi, les avocats présents au tribunal administratif ont rappelé les raisons de la grève et demandé le renvoi de l’ensemble des affaires. Le président d’audience a accepté mais en émettant quelques réserves.



Il a annoncé que le tribunal accepterait toute demande de renvoi dans le cas où les avocats des deux parties sont d’accord. Si l’un ne l’est pas, l’affaire est retenue. L’affaire sera également retenue si le requérant est un particulier sans avocat, même s’il y a un avocat en défense. Et enfin, les référés-liberté qui sont des procédures d’urgence pour préserver les droits d’une personne. Les affaires concernant toute personne mise en détention seront aussi retenues.