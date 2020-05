Tribunal : La haine des femmes en héritage

Certains héritages sont plus lourds à porter que d’autres. Un Saint-Pierrois peut en attester. Présenté au tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour harcèlement et menace sur son ex-femme, le suspect avait vu son père condamné pour assassinat sur son épouse : il l’avait poignardée, la rendant tétraplégique.



Comme le révèlent nos confrères du JIR, Johnny N. est sorti de prison en septembre dernier. N’ayant nulle part où aller, il a logé chez son ex-femme. Désireux de reprendre une relation avec elle, il a commencé à la harceler, la suivant jusqu’à son travail et restant devant son domicile. Une filature constante accompagnée de menaces.



La victime a fini par porter plainte et a obtenu une ordonnance de protection. Le 9 avril, Johnny N. est interpellé devant le domicile de son ex par les gendarmes. Il avait en sa possession des cartouches de 9mm, une bombe lacrymogène et deux couteaux dans son véhicule.



Placé en détention provisoire, il est passé devant le tribunal correctionnel vendredi 15 mai. Il écope de 12 mois de prison avec sursis avec interdiction de se rendre au domicile et abords du lieu de travail de la victime. Il a de plus interdiction d’entrer en contact avec elle, de porter une arme et s’est vu recevoir une obligation de soins.