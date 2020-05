A la Une . Tribunal Judiciaire de St-Denis : Permettre l'accès au juge tout en limitant le flux de justiciables Bruno Karl, président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, fait le point sur les mesures mises en place cette première semaine post confinement dans les locaux du tribunal. Ces mesures permettent aux justiciables de pouvoir accéder "physiquement" aux services judiciaires de la juridiction de Saint-Denis, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale : Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 14:10 | Lu 153 fois





Pour ce faire, nous avons renforcé la sécurité du tribunal avec un doublement des effectifs de sécurité. Nous avons en permanence deux agents de sécurité qui filtrent et qui contrôlent l'accès du tribunal. L'accès n'est pas libre actuellement contrairement à ce qu'il se passait avant la crise. Pour entrer dans le tribunal, il faut une convocation. Il y a un filtrage et des horaires (...) On échelonne, on étale la présence des personnes qui ont été informées des créneaux horaires par SMS.



Pour le service d'accueil unique du justiciable, le SAUJ, vous pouvez entrer sans convocation, mais il y a un filtrage avec un nombre maximal de 8 personnes à la fois. Nous avons condamné des places assises et enlevé des bancs pour que les gens gardent une distanciation sociale. Il y a eu des dispositions prises sur les lieux de tenue des audiences, il n'y a quasiment plus d'audiences dans les bureaux des juges. Les audiences sont tenues dans les salles de réunions, de bibliothèques ou d'audiences. L'idée étant vraiment d'assurer une distance.



Nous avons également mis du gel à disposition partout dans le bâtiment et notamment dans la salle des "pas perdus" et nous allons ajouter du gel avant l'entrée du bâtiment. Des distanciations sociales ont été imposées au sol et je me dois de relever que les gens les respectent. Il y a une responsabilité des gens qui respectent les gestes barrières. De plus, on maintient la visioconférence le plus possible, pour éviter de faire extraire les détenus. L'idée est de limiter la présence des gens dans le tribunal tout en ayant un accès au juge dans le tribunal.



