Tribunal Judiciaire: La grève des avocats a eu raison de l'audience

Le tribunal judiciaire de Champ-Fleuri, qui abrite les audiences de comparutions immédiates les lundis, mercredis et vendredis après-midi, doit composer cette semaine avec le mouvement de grève national des avocats contre la future reforme des retraites . Une fois n'est pas coutume, les lendemains de weekends sont généralement chargés en audiences. Cet après-midi, le tribunal avait à statuer sur le cas d'un jeune homme de 25 ans, multirécidiviste en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.Alex T., déjà condamné à 6 reprises pour des faits similaires devait répondre de 3 infractions datant d’août, septembre 2019 et la dernière en date, le 4 janvier dans la commune de Saint-Benoît. S'il reconnaît naturellement à la barre son addiction à l'alcool et son incapacité permanente à la gérer, il ne pourra pas être jugé ce jour à cause de sa défense qui a informé la cour de son refus d'assister le prévenu à cause des directives nationales de la profession.En effet, lors des grèves précédentes, les avocats avaient maintenu la représentation de leurs clients lorsqu'il s'agissait de mesures d'urgence pouvant entraîner un placement en détention. Cette fois, les barreaux ont décidé de ne pas plaider, et ce, quelle qu'en soit la raison. S'il était bien présent à l'audience, l'avocat d’Alex T. a notifié à la présidente sa décision de ne pas intervenir. Au final, le prévenu, compte tenu de son casier, a été placé en détention provisoire et l'audience reportée au 24 janvier à 13h45.Annoncé du 6 au 10 janvier 2020, le mouvement de grève des avocats s'est durci et va entraîner inévitablement le renvoi de toutes les audiences cette semaine dans tous les tribunaux de La Réunion.