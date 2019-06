Tribunal: "C'est mon anniversaire, je vous demande un peu de clémence"

Deux jeunes majeurs de 19 ans, Alan.A et Anfane.S, étaient présentés cet après-midi au tribunal de Champ-Fleuri dans le cadre de la comparution immédiate pour 2 vols et 3 tentatives de vols. Les faits se sont déroulés en trois temps. Les 17 et 26 avril ainsi que le 9 mai dernier dans les communes de Sainte-Marie et de Bras Panon. Il leur est reproché d'avoir volé et fracturé une station Total, le club de sport Fitness Park, le restaurant Nabab Kebab ainsi que le garage Five Star.



Alan.A, qui avait tout reconnu pendant les auditions de garde à vue en présence de son avocat, s'est rapidement rétracté pendant la confrontation avec Anfane.S. Il apparaît clairement que le jeune homme, qui n'a pas de casier, a subi des pressions et qu'il a cru bon de revoir ses déclarations devant le tribunal. Malgré les questions précises du président, il maintient sa nouvelle version attestant que lui et son compagnon de vol sont accusés à tort.



11 mentions sur son casier judiciaire dont 8 pour vol



Anfane.S, 11 mentions sur son casier judiciaire dont 8 pour vol, a lui le mérite d'être cohérent en affirmant qu'il n'était pas sur les lieux des différents vols. Confondu par un témoin visuel, ses Nike Air Max, sa voiture... le tout, confirmé par les caméras de surveillance, il insiste en déclarant : "oui, c'est pas moi !" Quant au témoignage visuel, il est confiant et ajoute "moi même suis étonné, comment il a pu me voir, j'étais pas là !".Son avocat va même jusqu'à lui conseiller vivement, en pleine audience, de dire la vérité vues les preuves tangibles présentées par la cour.



La procureure de la République explique lors de ses réquisitions : "Sur les 2 vols et les 3 tentatives de vols, il y a eu systématiquement effraction. Les deux individus portaient la même tenue à chaque fois, le véhicule de type Polo était également présent sur les différents lieux. De plus, au garage Five Star, un témoin a vu les deux hommes et les a identifiés lors de son audition". Elle requiert une peine de 8 mois de prison avec sursis assortie d'un TIG de 210h pour Alan.A en raison de son casier vierge. Pour Anfane .S en revanche, les réquisitions sont toutes autres. Elle demande 18 mois de prison et la révocation d'un sursis précédant de 6 mois assortis du maintient en détention.



"C'est mon anniversaire aujourd'hui, je vous demande un peu de clémence"



Si l'avocate de Alan.A se dit assez embarrassée par son changement de version à la barre, attestant les pressions subies par son client, l'avocat d'Anfane.S est plus perplexe quant sa ligne de défense. "Le métier d'avocat est parfois difficile, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je vous demande un peu de clémence" se fend-il d'un air quelque peu ironique et taquin avant d'ajouter "ne tenez pas compte de sa ligne de défense pour augmenter sa peine, il n'a pas eu une enfance facile, pas de père pour lui dire ce qui était bien ou pas", afin de justifier sa demande d'une diminution des réquisitions vu son jeune âge.



La cour, qui reconnaît coupables les deux jeunes adultes, assène une peine de 24 mois de prison avec maintien en détention pour Anfane.S et 6 mois de prison à son comparse Alan.A, qui n'aura finalement pas le bénéfice du sursis.