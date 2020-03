Triangulaire possible à Cilaos

Le maire sortant Paul Franco Técher a réuni 48,67% des voix, ce qui lui permet de se qualifier pour le second tour. Ce proche de Didier Robert avait rassemblé 50 % des voix au premier tour des municipales de 2014.



Jacques Técher, de l’autre côté de l’échiquier politique, opposant historique, a cumulé 40,73% des voix.



Olivier Picard informaticien et pompier volontaire, a de son côté récolté 10,6% de voix, ce qui lui permet aussi de se maintenir au second tour. Place désormais aux discussions de l'entre-deux tour.