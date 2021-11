Rubrique sponsorisée Tri des déchets : Inauguration d'une "Foumizière" au Carrefour de Sainte-Clotilde

Par CINOR - Publié le Mardi 16 Novembre 2021 à 16:23



Dans ce contexte, la mise en place d’un tri à la source des déchets est une nécessité.



Des actions ont été engagées depuis plusieurs années autour de moyens conventionnels mais les performances de collecte restent faibles. lI est désormais urgent de changer de pratiques en responsabilisant et motivant chacun à devenir un acteur environnemental qui compte !



C’est dans cet esprit que la CINOR et le Groupe Bernard Hayot s’unissent à Fourmize et le groupe NICOLLIN pour mettre en place une solution innovante et inclusive, située au cœur de leur démarche RSE et portée par Fourmize.



Fourmize est une entreprise d’insertion implantée au Port. Celle-ci porte une solution de collecte multi-flux de déchets ménagers recyclables triés dans des points d’apports volontaires (les Fourmizières). Le geste de tri est récompensé par des points (Mizes) valables chez des partenaires pour bénéficier d’avantages. Cette solution innovante déjà récompensée par le Ministère de la transition écologique, l’ADEME et Citéo, repose sur un dispositif digital garantissant un tri de qualité et en quantité. Les points d'apports sont animés par des salariés recrutés en insertion issues des Quartiers prioritaires de la politique de la ville.



Fiers de cet engagement RSE, les partenaires ont inauguré le 16 novembre la nouvelle Foumizière située sur le parking du Centre Commercial Grand Nord à Sainte Clotilde. Ce nouveau point d’apport volontaire de déchets a permis l’embauche de 4 salariés en parcours d’insertion. Les particuliers pourront y déposer 12 matières recyclables dont les emballages et suremballages de leurs achats dans le Centre Commercial : Emballages cartonnés

Flaconnages plastiques

Papiers/journaux/magazines

Bouteilles plastiques (eaux et huiles)

Aluminium (canettes)

Verre

Ampoules et Piles

Petits appareils ménagers

Textile

Suremballages plastiques Les Mizes cumulées pourront être utilisées chez une cinquantaine de partenaires sur l’ile, dont certains dans le Centre Commercial. Les déchets bien triés sont ensuite acheminés vers les filières de recyclages par Nicollin.



Après la collecte, FOURMIZE REUNION s’engage à déposer les ampoules, piles, déchets d’équipement électrique et électronique (DEEE) dans les filltainers dédiés à cet effet et situés dans la cour de service de l’hypermarché appartenant à HYPER-SOREDECO.

FOURMIZE REUNION sensibilisera les clients à la reprise par l’hypermarché des Gros Electroménagers sous réserve des conditions affichées en magasin (obligation d’achat etc).



FOURMIZE devra remettre à l’association TI Tang Récup (partenaire de la CINOR) le textile collecté dans la Fourmizière.



Les horaires d’accueil du public sont : Le lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 8h30 à 19h30, y compris les jours fériés d’ouverture du centre commercial.



