Communiqué Trève cyclonique : Suspension des expulsions

A l'instar de la trêve hivernale en métropole, les occupants de logements en difficulté bénéficient à La Réunion d'une trêve cyclonique. L'exécution des

expulsions locatives est donc impossible sur l'île entre le 1er décembre et le 15 avril, rappelle l'ADIL. Par N.P - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 10:31

Le communiqué de l'association :



Pendant cette période, la police ou la gendarmerie ne peut apporter son concours au commissaire de justice (ex-huissier) : l'expulsion est donc impossible. Il ne s'agit cependant que d'un report, dès le 15 avril 2023 les expulsions pourront reprendre. Dans la majorité des cas l'expulsion est causée par des impayés de loyers. Cette période doit être mise à profit par l'occupant ou le propriétaire bailleur pour trouver une solution de relogement, d'hébergement, de règlement des difficultés financières ou sociales. Que vous soyez propriétaire ou occupant, contactez-nous sans attendre : ADIL de La Réunion : 0262 41 14 24

Les conseillers.ères de l’ADIL se tiennent gratuitement à la disposition de tous, en toute neutralité et confidentialité, pour :



délivrer une information complète et neutre sur les démarches à réaliser, les procédures en cours, envisager avec vous des solutions permettant l’apurement de la dette ou un relogement, comprendre le contenu des documents juridiques (commandement de payer, décision de justice…), connaître les dernières étapes de la procédure (le déroulement de l’expulsion, les démarches possibles…).



