Tresta Star échoué à Saint-Philippe : "La Réunion n'est pas une poubelle !"

Cela fait presque un an qu’un navire Mauricien (Tresta Star) est échoué sur les côtes de Saint-Philippe. Cette situation est inacceptable pour la population Réunionnaise. En attendant, la plus jeune plage de la Réunion et du monde est souillée par cette verrue.



Oui ; cette belle plage qui passait sur nos écrans pour montrer les cascades éphémères, oui, cette belle plage d’olivines exceptionnelle au niveau mondial. Cette verrue est sur la côte réunionnaise depuis trop longtemps ! La loi littorale, le domaine public maritime, la réserve marine, le parc national, la préfecture ? Où êtes-vous pour défendre le patrimoine naturel de l’île de La Réunion ? Les écologistes espèrent que le préfet prendra enfin ce dossier en main, car il y a des enjeux majeurs pour la biodiversité, pour la préservation de l’environnement et pour la sécurisation des personnes.



Doit-on attendre un autre accident pour qu’il y ait des solutions préventives à ce genre de situation ? Peut-on avoir un remorqueur de haute mer basé à La Réunion ?



Ludovic SAUTRON

Représentant de Génération Écologie La Réunion