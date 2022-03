Société Tresta Star : J-H Ratenon demande une expertise des fonds marins

Dans un communiqué, le député de la 5e circonscription, Jean-Hugues Ratenon, ne cache pas son inquiétude quant au sort réservé au Tresta Star, ce navire mauricien échoué depuis plus de trois semaines au niveau de la coulée 2007 à Saint-Philippe. Après un survol du site ce lundi, le parlementaire demande aux autorités une expertise des fonds marins, n'hésitant pas au passage à dénoncer "la mauvaise gestion" de cette catastrophe. Par NP - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 07:47

Le bateau Tresta Star s’est échoué à La Réunion dans la nuit du 3 au 4 février 2022.



A ce jour, il se trouve toujours sur place soit, 25 jours après l’échouage.



Je salue l’engagement de tous ceux qui ont alerté l’opinion publique sur la pollution que cela a provoqué, car il n’y a pas de petites ou grandes pollutions.



Devant ce constat, j’ai souhaité me rendre sur les lieux. Le général de Gendarmerie m’a permis de faire un survol au-dessus du Tresta Star, en ce lundi 28 février. Je tiens donc à remercier la Gendarmerie Nationale.



Accompagner d’un membre d’Attac en la personne de Didier Bourse, j’ai pu constater que la coque du pétrolier est maintenant totalement ouverte sur plus du tiers de sa longueur. Cette observation est sans appel, le navire est devenu une véritable épave.

Le risque de pollution est bien réel, comme ce qui a été constaté sur les côtes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose.



Ce fuel se répand peut-être encore dans l’un des plus beaux sites de La Réunion, riche de sa biodiversité marine et pourtant rien n’avance sur le lieu du sinistre, bien au contraire.



Je demande donc aux autorités d’expertiser les fonds marins sur les conséquences que cela pourraient engendrer.



Permettez-moi aussi, de dénoncer la mauvaise gestion de cette catastrophe qui coûtera très cher. Et au regard du développement du trafic maritime engagé par l’Ile Maurice, le risque que d’autres bateaux s’échouent sur l’île est présent, et nous devons nous préparer à cela.







