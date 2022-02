A la Une . Tresta Star : Des traces d'hydrocarbures, un bateau de pompage va être dépêché

Le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, a fait le point sur la situation à La Réunion après le passage du cyclone Batsirai. Il évoque notamment l'échouement du Tresta Star. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 20:53





Un bateau de pompage d'hydrocarbures arrive à La Réunion



"Des premières missions d'expertises ont eu lieu. Elles laissent à voir des traces d'hydrocarbures liées à des transports précédents de fioul lourd", explique le ministre des Outre-mer.



Il ajoute : "Nous avons mis en demeure l'armateur et les premières opérations de pompage et de nettoyage vont avoir lieu. Un bateau spécialisé se rend sur place." Sollicité par le sénateur Michel Dennemont, le ministre des Outre-Mer a évoqué l'impact du cyclone Batsirai sur La Réunion. Il a notamment annoncé que l'état de catastrophe naturelle était reconnu pour 19 des 24 communes de La Réunion . Les dossiers des communes restantes seront instruits le mois prochain. Le ministre a aussi évoqué le déploiement de moyens suite à l'échouement du Tresta Star.