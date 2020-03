A la Une .. Très impliqué dans le dossier de l'ARAST, le juriste de la CGTR Christian Ribod s'est éteint

L’ancien secrétaire confédéral de la CGTR, Christian Ribod, s'est éteint ce mardi soir en région Rhône Alpes des suites d'une longue maladie.



Encore très impliqué dans le milieu syndical jusqu'à l'année dernière, l'ex-inspecteur du travail devenu directeur adjoint de la Direction du travail (actuelle Dieccte) est décédé à l'âge de 70 ans.



Après sa retraite, il avait décidé de suivre une formation pour devenir avocat et c'est à ce titre qu'il intervenait aux côtés des salariés affiliés à la CGTR en tant que juriste.



À la fin de l'année 2009 et pendant la décennie 2010, il avait été notamment présent lors de l'épisode marquant des ex-salariés de l'ARAST. Période durant laquelle il avait distillé toutes ses connaissances juridiques pour conseiller et aiguiller les salariés débarqués du jour au lendemain dans ce qui sera qualifié par la suite de "naufrage social".



Il sera inhumé auprès de son père dans son village près de Lyon. Il était père de 5 enfants.







