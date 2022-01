Très bonne année 2022 !

Le territoire de la côte Ouest se transforme. Nous allons concentrer les plus grands enjeux de La Réunion.



2022 va marquer les 20 ans du TCO. Nous devons nous projeter sur de nouvelles politiques puisque le TCO a de nouvelles compétences.



Je remercie tous les partenaires, le personnel du TCO et des communes et toutes celles et ceux qui ont participé aux ateliers du territoire qui avaient pour vocation vraiment de définir les nouvelles politiques de demain pour qu’en 2040, nous puissions avoir le meilleur territoire possible.



Je vous souhaite une bonne et heureuse année avec une très bonne santé !”



Emmanuel Séraphin, président du TCO.