A la Une . Traversée de la Manche à la nage : Malo Lavocat contraint d’abandonner

Alors qu’il était lancé le défi de traverser la Manche à la nage, le Réunionnais a été contraint d’abandonner. Les conditions de mer et météo ne lui ont pas permis de continuer.

Par GD - Publié le Samedi 30 Juillet 2022 à 14:13

Le challenge s’est donc transformé en calvaire pour Malo Lavocat. L’Entre-Deusien s’était élancé hier depuis l’Angleterre afin d’être le premier Réunionnais à traverser la Manche à la nage. L’athlète estimait qu’il allait lui falloir 18h pour relier les deux côtes.



Malheureusement, la nature n’aura eu aucune pitié pour ses rêves et ses heures d’entraînement. Après 4h de nage, il a été contraint d’abandonner en raison de la force des courants et du vent.



Le jeune ne semble toutefois pas disposé à renoncer à son défi.