Travaux sur la route forestière du Haut-Mafate, rappel de la réglementation sur le stationnement

Dans l’objectif d’offrir aux utilisateurs et aux visiteurs des structures d’accueil avec un maximum de sécurité et de confort, l’Office National des Forêts va engager des travaux lutte contre l’érosion régressive sous la route forestière n’° 13 dite du Haut Mafate, au-dessus du parking gardé du Petit Col dont l’accès reste libre.



Les travaux de soutènement à réaliser concernent le tronçon empierré entre le parking du Petit Col et le Col des Bœufs.



Le stationnement est strictement interdit durant toute la durée du chantier.



Sur la route goudronnée avant le parking, sur la zone de l’hélistation et ses abords comme vous l’indique le panneau sur la chaussée.



Au vu de l’étroitesse de la route forestière, de l’affluence importante des visiteurs, et des zones dédiées au stationnement des véhicules et afin de permettre une fluidité du trafic si besoin une intervention rapide des services de secours:



Le stationnement est strictement interdit de façon permanente.



Sous peine de verbalisation, il est demandé de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité affichées sur place par les services de l’ONF.