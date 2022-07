L’opération consiste à :

Recalibrer le fond

Réaliser les fondations

Poser des dalots de 2m x 2,50m

Remettre en état la chaussée

A compter de ce lundi 25 juillet 2022 et pour une durée d’un mois et demi, des travaux sont réalisés pour recalibrer l’ouvrage hydraulique et protéger ainsi les personnes et les biens à proximité.Le coût de ses travaux s’élève à 173 600 euros, financés par la Commune de Saint-Leu et l’Union européenne (PO FEDER / React UE).Durant cette période, la voie est totalement fermée à la circulation.