En raison de travaux de reprofilage, l'accès à la plage des Roches Noires, la baignade et les activités nautiques sont provisoirement interdits du lundi 13 au jeudi 16 juin 2022 inclus.

Ces opérations se déroulent dans le cadre de la prévention du risque inondation et d’ensablement du port de Saint-Gilles-les-Bains.

Afin de permettre l’acheminement et l’évacuation des engins de travaux publics, il est interdit de stationner dans les rues de la Poste et du Port le lundi 13 juin, de 6 heures à 9 heures du matin, et le jeudi 16 juin 2022.