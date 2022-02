Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Travaux de purges sur la route du Littoral La route du Littoral est fermée depuis ce mercredi 23 février. Pour rappel, un éboulis s’est produit aux alentours de 17h du côté des Potences. Plus de 1 000 m3 de gravats sont tombés. Environ 90% ont été contenus derrière le mur de gabions et les filets de sécurité. Un gros bloc s’est retrouvé sur la bande d’arrêt d’urgence côté montagne.

Une inspection héliportée s’est faite une demi-heure après, révélant sur site, une zone recouverte de végétation. Impossible donc de voir les risques résiduels, qui oblige dès lors de purger la falaise et de fermer la circulation de la route du Littoral.



« On voit les effets positifs du basculement malgré les contraintes évidentes. Le basculement a probablement sauvé des vies. De mémoire, cet éboulis fait partie du Top 10 des plus gros survenus sur la route du Littoral. » Eric BOITEUX, Directeur de l’Entretien et de l’Équipement des Routes à la Région Réunion.



La Région Réunion place la sécurité comme sa priorité absolue. Au vu des 80.000 véhicules qui passent quotidiennement sur cet axe, il s’agit d’abord et avant tout de sécuriser la route du Littoral pour l’intérêt général des Réunionnais.es.





Dans la même rubrique : < > Réponse à l’intersyndicale de la Région Réunion Appel à projets - Emplois verts