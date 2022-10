Société Travaux de nuit à St-André : La route sera fermée entre Petit Bazar et la Balance en début de semaine prochaine

Le Centre réunionnais de gestion du trafic communique aux usagers la fermeture de la route entre l’échangeur Petit Bazar et celui de La Balance de 20h à 5h, les nuits du 10 au 12 octobre prochain inclus. Une déviation sera mise en place. Par NP - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 08:44

Sur la RN2 à Saint André, pour permettre la suite des travaux de réalisation de tranchée de réseau NTIC, la route sera fermée à la circulation dans le sens Nord/Est entre l’échangeur Petit Bazar et celui de La Balance de 20h à 5h les nuits du lundi 10 au mercredi 12 octobre inclus, indique le CRGT.

Une déviation sera mise en place par l’échangeur Petit Bazar.