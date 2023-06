Travaux de modernisation des eaux usées à Saint-Leu : Calendrier du mois de juin

Pour entrer dans le centre-ville, les usagers devront privilégier les accès suivants :

Rue la Croix,

Boulevard de l’Océan,

Rue Gaspard,

Rue Bonnier.

Quant à la sortie ou à la traversée du centre-ville, il est recommandé de privilégier les itinéraires suivants :

Rue Haute (dans le sens sud/nord et nord/sud),

Déviations du littoral (dans le sens nord/sud).

Ces déviations ont été soigneusement étudiées afin de minimiser les perturbations et de faciliter la circulation des usagers dans la mesure du possible. Les panneaux de signalisation seront installés aux endroits stratégiques pour guider les automobilistes et les piétons vers les itinéraires recommandés.