Travaux de dragage aux Roches Noires : Fermeture provisoire des rues de la Poste et du Port

Les travaux de désensablement sont maintenant terminés.



Afin de permettre l’enlèvement d’une grue à treillis de 45 tonnes, ainsi que ses accessoires, nous vous informons que le stationnement sera provisoirement interdit (le temps des manœuvres) le lundi 9 et le mardi 10 juillet 2018, entre 4h00 à 9h00 dans les rues suivantes (arrêté municipal N°18060740) :



- Rue du Général de Gaulle (arrêt et mise en marche arrière du porte-char, pour s’engager dans la rue de la Poste)

- Rue de la Poste (marche arrière du porte-char jusqu’à la Poste et chargement de la grue devant la Poste)

- Rue du Port (acheminement de la grue jusqu’à la Poste)