Rubrique sponsorisée Travaux dans les écoles : Saint-Paul lé paré pour la rentrée

Saint-Paul accompagne les plus jeunes vers la voie de l’excellence éducative. Pour offrir aux plus de 13 000 marmays scolarisé·es un cadre de vie amélioré, sécurisé et des infrastructures modernes adaptées à leurs besoins. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 15:15





Les équipes de la commune apparaissent donc prêtes à accueillir les miliers d’enfants Saint-Paulois·es pour leur retour en classe dans un cadre sécurisé. Notamment avec les protocoles sanitaires et les mesures décidé·es par l’État dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19.



Plusieurs aménagements d’importance se déroulaient dans les établissements scolaires en juillet et en août 2021. Pour permettre aux élèves de bénéficier de nouvelles installations destinées à améliorer leurs conditions de travail. L’école de Bellemène Découvrez les photos prises ce vendredi 6 août à Bellemène mais aussi les images réalisées dans d’autres établissements. L’école de Palmistes accueille une nouvelle classe. Des travaux continuent également pour bâtir de nouvelles classes à l’établissement Eucalyptus.

La maison FILO sera mise à disposition pour les besoins scolaires et périscolaires du secteur du Bernica. Avec la possibilité de créer un jardin pédagogique et d’augmenter les surfaces d’activités. À la fois pour l’école du quartier mais aussi pour le domaine périscolaire. La maison FILO sera mise à disposition pour les besoins scolaires et périscolaires du secteur du Bernica. Un nouveau réfectoire fonctionne aussi à l’école de Bois-de-Nèfles. Un nouveau réfectoire fonctionne aussi à l’école de Bois-de-Nèfles. Cette amélioration du cadre des vie des élèves constitue un objectif majeur pour Saint-Paul. Car l’école apparaît comme le véritable cœur battant de la République.



La cité Saint-Pauloise souhaite apporter aux futures générations un maximum de services et d’infrastructures en matière d’éducation, d’école et d’investissement. En leur proposant des écoles modernes adaptées à leurs besoins dans ces années si importantes pour le développement des marmays.



