Travaux d’urgence sur la route de Cilaos : Tous espèrent une saison cyclonique plus calme

La Région a fait, hier, un nouveau point sur l’avancée des travaux sur la route de Cilaos. En urgence, un radier fusible a été construit, une piste créée dans le lit du bras de Cilaos sur 2,5 km aujourd’hui consolidée (la RN 1005), et le pont Bailey en amont de l’Ilet à Furcy est opérationnel depuis la mi-octobre. Reste la pose d’un deuxième pont Bailey en remplacement de la passerelle retardée à l’année prochaine."On ne peut pas prendre le risque de la réaliser durant la saison cyclonique", a indiqué Eric Boiteux, directeur d’exploitation et d’entretien de la DRR. Au total près de 19 millions d’euros ont été engagés dans ces travaux d’urgence.Habitants de Cilaos, d’Ilet à Furcy notamment et tous les usagers de l’axe routier espèrent ne pas à avoir à subir le calvaire du début d’année et que les travaux réalisés tiendront.Eboulements en cascade, rivière en crue, les fortes précipitations des tempêtes tropicales successives ont occasionné d’importants dégâts sur la RN5, jusqu’à isoler le cirque durant quelques jours.Nul se sait de quoi sera faite cette saison cyclonique et, hier, les habitants de l’Ilet à Furcy confiaient une pointe d’inquiétude face "à la vétusté et l’étroitesse de la passerelle", "se sentant un peu à la merci des aléas climatiques"."Tous ces travaux ont été menés avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme en respectant toutes les contraintes environnementales qui sont lourdes". "J’espère que la période cyclonique qui s’annonce sera plus calme que celle que nous avons eu à subir l’an dernier", a déclaré le président de Région. Didier Robert qui assure "une réactivité des services" en attendant la réalisation d’ une route sécurisée d’un montant de 100 millions d’euros prévue pour 2020, 2021. Par ailleurs, une enveloppe de 2 millions d’euros a été engagée par la collectivité pour permettre de soutenir 150 entreprises de Cilaos. "Une vrai bouffée d’oxygène afin de leur redonner le sourire".