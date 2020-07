Rubrique sponsorisée Travaux d’urgence à partir du 15 juillet 2020, au niveau port de plaisance de Saint-Gilles et de la plage des Roches Noires

Le désensablement au pied de la digue séparant la plage des Roches Noires du port et le long du chenal de navigation ; Le reprofilage de la plage des Roches Noires. Conformément à l’



Mardi 14 juillet 2020 de 22h à 9h du matin, les rues de la Poste et du port seront fermées.



Le stationnement y est donc interdit.



À partir du 15 juillet 2020, des travaux d'urgence sont programmés sur le port de plaisance de Saint-Gilles les Bains et la plage des Roches Noires :

Le désensablement au pied de la digue séparant la plage des Roches Noires du port et le long du chenal de navigation ; Le reprofilage de la plage des Roches Noires. Conformément à l'arrêté du 03/11/15 autorisant les dragages pluriannuels et exceptionnels du port de plaisance, les sédiments extraits seront régalés temporairement pour décantation sur l'arrière-plage de l'autre côté de la digue avant d'être déposés en ré-engraissement sur la zone érodée de la plage des Roches Noires au niveau de la zone de dépôt n°2 (la zone de dépôt n°1 ne pouvant plus être utilisée suite au réaménagement de l'esplanade des Roches Noires).

Mardi 14 juillet 2020 de 22h à 9h du matin, les rues de la Poste et du port seront fermées.

Le stationnement y est donc interdit.

Dès le mercredi 15 juillet 2020 et pendant toute la durée des travaux, la plage des Roches Noires sera fermée au public, la baignade et les activités nautiques sont également interdites.



