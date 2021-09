Revenir à la Rubrique CIVIS Travaux d'eaux usées de Grands-Bois

Objet des travaux : Une station d'épuration située à l'ouest du secteur de Grands-Bois prétraite les effluents d'une partie des habitations située au-dessus de la déviation de Grand Bois (RN2), partie haute de l'échangeur des Cafres.

Le secteur est soumis à un fort développement urbain. De grands projets d'aménagement tel que la ZAC Cap Austral (700 logements) seront raccordés à ce futur réseau.

De fait, la CIVIS va mettre en place un réseau de collecte et de refoulement des eaux usées constitué de 2 postes de refoulement et de près de 2 km de canalisation.

Le projet consiste donc à raccorder l'ensemble du secteur de Grands-Bois au réseau d'assainissement collectif.

Allotissement : Les travaux sont allotis : Le lot 1 correspond aux ouvrages et comprend deux postes de refoulement « Raymond Mondon » et « Biodisques »

Le lot 2 correspond aux réseaux d’eaux usées : 1 900 mètres de canalisation seront posées. Titulaire des travaux : HYDROTECH

Délai : 8 mois

Aperçu de l'ensemble des opérations (Format PDF 9,33 Mo).





Plan de financement prévisionnel : Financeurs Montant en € nets de taxe Taux % OFB (Plan France Relance) 1 137 993,45 80 CIVIS 284 498,36 20 Total en € nets de taxe 1 422 491,81 100 Une station d'épuration située à l'ouest du secteur de Grands-Bois prétraite les effluents d'une partie des habitations située au-dessus de la déviation de Grand Bois (RN2), partie haute de l'échangeur des Cafres.Le secteur est soumis à un fort développement urbain. De grands projets d'aménagement tel que la ZAC Cap Austral (700 logements) seront raccordés à ce futur réseau.De fait, la CIVIS va mettre en place un réseau de collecte et de refoulement des eaux usées constitué de 2 postes de refoulement et de près de 2 km de canalisation.Le projet consiste donc à raccorder l'ensemble du secteur de Grands-Bois au réseau d'assainissement collectif.Les travaux sont allotis :Titulaire des travaux : HYDROTECHDélai : 8 mois







Dans la même rubrique : < > Direction des Instances Délibérantes : Décision du Président du mois d'aout 2021 CIVIS : Dégradation de la qualité de l'eau sur Cilaos