Travaux d'eaux usées à la Jamaïque: le Sentier Littoral Nord reste fermé jusqu'à mardi

Aussi, pour des raisons de sécurité et suite aux préconisations des services de l’Etat, l’accès à la portion du Sentier Littoral Nord, située au niveau de la ravine du Chaudron, entre l’aire des Tamarins et le karting demeure fermée.



L'aire de pique nique sera également fermée à partir de ce dimanche 4 février en soirée jusqu'au mardi 6 février.

Les activités de pêche sont également interdites jusqu'au retour à la normale.



Les services de sécurité effectuent des rondes afin de pouvoir prévenir les éventuels promeneurs et pique-niqueurs cherchant à passer au delà des barrières.



Les experts de la CISE Réunion et d’entreprises spécifiques de travaux mettent actuellement tout en place pour que ces importants travaux de terrassement indispensables soient effectués rapidement et pour que la gène occasionnée soit la plus courte possible.



La Cinor et la CISE Réunion présentent toutes leurs excuses aux usagers du sentier du Littoral Nord.



Le dispositif d'intervention



Pour rappel, en soirée de ce dimanche 4 février, la Cise actionnera l'arrêt du poste de refoulement avec purge de la canalisation défectueuse, la GTOI engagera pour sa part, à partir de 5h du matin, les travaux de terrassement et blindage de la fouille, une opération suivie de la réparation du manchon fuyard avec une soudure PEHD par extrusion autour du manchon pour colmater définitivement la fuite; celle-ci sera suivie d'une nouvelle intervention technique permettant d'assurer la consolidation de la réparation par la pose d’une couverture PEHD soudée autour de la conduite.



Enfin, une protection mécanique en béton hydrofuge viendra se fixer autour de la réparation afin d'absorber les charges futures de la chaussée.



La remise en eau progressive du poste de refoulement Jamaïque est prévue pour le mardi 6 février et la remise en état de la chaussée et du site dans le courant de la même semaine.