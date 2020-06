Travaux aux Roches Noires : accès à la plage, baignade et activités nautiques interdits jusqu’à nouvel ordre

En raison de l’ensablement important repéré au niveau de la ravine Saint-Gilles et de la plage des Roches-Noires, des travaux doivent être réalisés en urgence. Par conséquent, l’accès à cette plage ainsi que la baignade et les activités nautiques seront temporairement interdits à compter du mardi 30 juin et ce, jusqu’à nouvel ordre.