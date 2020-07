Travaux aux Roches Noires à partir du 15 juillet 2020 : les infos pratiques à connaître

Infos travaux

Le désensablement au pied de la digue séparant la plage des Roches Noires du port et le long du chenal de navigation ;

Le reprofilage de la plage des Roches Noires.



Infos pratiques usagers

À partir du 15 juillet 2020, des travaux d’urgence sont programmés sur le port de plaisance de Saint-Gilles les Bains et la plage des Roches Noires :► Mardi 14 juillet 2020 de 22h à 9h du matin, les rues de la Poste et du port seront fermées.Par conséquent, si vous habitez dans le périmètre ou si vous comptez vous rendre dans le secteur, vous ne pourrez pas y stationner votre véhicule dans ce créneau horaire.► Dès le mercredi 15 juillet 2020 et pendant toute la durée des travaux, la plage des Roches Noires sera fermée au public.Vous ne pourrez donc pas vous y baigner ni pratiquer aucune activité nautique, jusqu’à nouvel ordre.Merci de votre compréhension.