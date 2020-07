Travaux aux Roches Noires : Abrogation de l’arrêté portant sur l’interdiction provisoire de la baignade et des activités nautiques

Les travaux de dragage du chenal de navigation du Port de Saint-Gilles et de reprofilage de la plage des Roches Noires sont à présents terminés. L’arrêté municipal n°AM 20060479 du 26 juin 2020 portant levée interdiction provisoire de la baignade, des activités, et d’accès à la plage des Roches Noires pour cause de travaux de dragage de la ravine Saint Gilles et de reprofilage de la plage est abrogé. (Photo d’archive)