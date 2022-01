Travaux au centre-Ville de Saint-Leu

La Ville de Saint-Leu informe les administrés qu’un effondrement du regard d’eaux usées, en face de la perception en Centre-ville de Saint-Leu, a été constaté ce mercredi 12 janvier 2022.



Des mesures de protection sont en cours de déploiement.



Des travaux auront lieu demain, jeudi 13 janvier 2022 dès 7h00. Pour la bonne tenue du chantier, la rue Général Lambert sera fermée sur cette portion. Une déviation sera mise en place par la rue Haute et la rue de la Compagnie des Indes. La circulation sera également interdite rue Saint-Michel et rue des Capucins.



La Ville remercie les administrés pour leur compréhension et appelle à la prudence dans le secteur.