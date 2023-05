Travaux : amélioration de l’accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite

Faciliter l’accès à la plage des personnes à mobilité réduite, c’est un engagement que nous avons pris et que nous tenons !

Dès aujourd’hui, des travaux auront lieu sur la plage du centre, pour une durée prévisionnelle de trois semaines. Pendant la durée du chantier, l’accès ne sera plus possible par le rond-point du boulevard Bonnier/Rue de la Compagnie des Indes, à côté du restaurant le Lagon.

Pas de panique, il est toujours possible d’accéder à la plage par l’entrée du Zat, la rue des Capucins ou encore le boulevard de l’Océan.