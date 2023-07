Revenir à la Rubrique TCO Travaux à Saint-Leu : Plans de circulation et déviations pour limiter les perturbations et l’impact économique pendant les vacances scolaires Dans le cadre du chantier de modernisation du réseau collectif des eaux usées à Saint-Leu le TCO met en place des dispositifs de circulation et des déviations afin de minimiser les perturbations et de limiter l’impact économique pendant les vacances scolaires.

À l’entrée Nord :

Dès le 17 juillet, des travaux de terrassement et de pose de réseau auront lieu à deux endroits, plus précisément à la ravine Chaloupe et à la ravine Fontaine. Des alternats seront mis en place pour réguler la circulation. Un atelier se tiendra au niveau de la résidence Gabrielle du 17 au 21 juillet. La circulation sera alternée et régulée par un signaleur routier. L’autre atelier de terrassement et de pose de réseau se déroulera au niveau du restaurant « Au Pont Thon » du 17 juillet au 4 août. Pendant cette période, la circulation sera provisoirement alternée grâce à des feux tricolores.



À l’entrée Sud :

Des travaux de terrassement et de pose de réseau auront lieu au niveau de Dekra et Midas du 17 au 21 juillet. La route sera fermée à la circulation. Pour rejoindre la RN1A, veuillez emprunter la déviation par le Chemin Dubuisson ou la rue du Lagon.



En Centre-ville :

Des travaux sur le poste de refoulement se dérouleront à l’angle de la RN1A et de la rue Gaspard jusqu’au 10 août. Durant cette période, la route sera fermée à hauteur du chantier. Nous vous invitons à suivre les déviations mises en place pour faciliter vos déplacements.

Nous sommes pleinement conscients des conséquences économiques que ces travaux peuvent engendrer pour les commerçants du centre-ville. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour minimiser l’impact en réalisant ces travaux pendant les vacances scolaires, afin de réduire autant que possible les désagréments pour leur activité.

