Travaux TCSP à Saint-Louis

En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) est compétente pour l’organisation des réseaux urbains de transport en commun sur son territoire. La CIVIS a décidé en 2015, sous la présidence de Michel FONTAINE, de moderniser son réseau de bus pour le rendre plus performant et créer des liaisons plus efficaces entre les personnes et les territoires. Depuis, le réseau Alternéo intègre ainsi de nouvelles lignes à haut niveau de service : Néo



Cette dernière séquence de travaux, concerne notamment le raccordement à l’ancien ouvrage de la rivière Saint-Etienne. Le « shunt » permettra au TCSP de relier la ville de Saint-Pierre (via la ZAC Roland HOAREAU) et la gare routière de Saint-Louis. Pour les usagers, cela se traduira par : Un gain de temps du TCSP en évitant la circulation de la rue Bel Air

Le maintien des stationnements sur la voirie dans le rue Bel Air

Le maintien des conditions d’arrêt des bus (stations) LES TRAVAUX EN BREF :

Phase 1 : rue Bel Air Travaux sur les réseaux : circulation interdite du 26 juillet au 15 août

Travaux d’aménagement de surfaces : circulation réduite de mi-août à début octobre La fermeture de la rue du Bel Air nécessite l’inversion des rues Saint-Louis et François de Mahy. Des itinéraires de déviation sont mis en place et la rue Bel Air reste accessible aux riverains.



Phase 2 : bretelle d’accès RN1 Travaux d’aménagement de surfaces : circulation interdite de début octobre à mi-novembre Phase 3 : jonction du « shunt » - bretelle/Bel Air Travaux d’aménagement : circulation interdite de mi-novembre à mi-décembre La voie bus le long de la deux fois deux voies (« shunt ») sera fermée durant la phase 2 et 3. Les travaux se feront en alternat sur le pont, hors horaires de pointe.



Coût des travaux : 1,3 millions d’euros

La CIVIS souhaite limiter au maximum les impacts des travaux sur la vie quotidienne des saint-louisiennes et des saint-louisiens. Aussi, elle met tout en œuvre pour garantir l’accès aux commerces (clients et livraisons) et aux propriétés riveraines, notamment par la mise en place d’un cheminement piétons durant toute la durée du chantier. La CIVIS réalise également dans le cadre de ce projet des travaux de remise à neuf de réseaux (eau usée, eau pluviale), d’enfouissement de réseaux aériens (EDF et télécom) ainsi que la création et la mise en conformité PMR des trottoirs.

La construction d’un TCSP est toujours l’occasion de recomposer l’ensemble urbain. L’arrivée de Néo permet à la ville de Saint-Louis de moderniser ses infrastructures et d’améliorer le cadre de vie de ses habitants : trottoirs réaménagés, mobiliers urbains renouvelés, espaces verts développés, nouveaux espaces publics créés, etc.

