Travaux Saint-Leu : Rue Saint-Michel fermée à la circulation et parking Perception partiellement occupé

Les dates à retenir

Rue Saint-Michel : du 6 mars au 5 mai 2023

Parking Perception : du 1er mars au 6 juillet 2023

Dans le cadre de la modernisation du réseau collectif des eaux usées, pour permettre la création d’un poste de refoulement et la pose de réseaux, la rue Saint-Michel à Saint-Leu sera fermée à la circulation du lundi 6 mars 2023 au vendredi 5 mai 2023 (sauf pour les riverains).Pendant toute la durée des travaux, le parking « Perception » sera partiellement et provisoirement occupé par les engins de chantier.Par conséquent, l’accès au parking se fera soit par la rue Saint-Michel (coté montagne) depuis la rue Haute ou par la rue Archambaud depuis la RN1A.Nous vous prions de nous excuser de la gêne provisoire occasionnée et vous remercions pour votre compréhension.Pour toutes questions relatives aux travaux, contactez nos médiateurs de chantier, Augustine PICARD et Kévin ALMA au 0692 46 39 33.