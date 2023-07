Travaux : Saint-Gilles continue à se moderniser

Cette opération de levage s’inscrit dans la continuité du remplacement du pont de la ravine Carosse déjà effectué. Le PRU de la station balnéaire se trouve ainsi dans une phase pleinement opérationnelle avec plus de 11 millions d’euros engagés en 2023 pour redynamiser le Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains.Pour rappel , ces travaux se concentrent sur un temps très court (jusqu’à la fin de l’année 2023) afin de limiter les impacts. Pendant cette période, les commerces restent accessibles et ouverts depuis ces premières opérations d’aménagement urbain et paysager lancées depuis le début de l’année.Ces aménagements répondent à des enjeux de sécurité et à une forte attente de la population et des commerçants. Par ailleurs, les entrées nord et sud seront aussi réaménagées et repensées.L’objectif reste d’améliorer le cadre de vie à l’intérieur de la station balnéaire et de pacifier les usages entre piétons, vélos et voitures. Ce PRU de Saint-Gilles-les-Bains se déploiera sur 13 hectares. Ces travaux permettront de positionner la station balnéaire comme un poumon économique et social.Ce projet a été financé à l’aide du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la pandémie COVID-19 (REACT-UE). L’Europe s’engage à La Réunion.