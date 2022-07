A la Une .

Travaux NRL/Boulevard Sud : Embouteillages monstres à Saint-Denis

D'importantes difficultés de circulation sont à déplorer à Saint-Denis à cause de la fermeture de l'entrée sur le chef-lieu via le Pont Vinh San. Des embouteillages remontent jusqu'au Stade de l'Est par le boulevard Lancastel et jusqu'à Champ Fleuri par le Boulevard Sud.