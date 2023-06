Travaux Maduran Saint-Leu : La rue de l’église et le chemin Lancastel fermés à la circulation

A partir du lundi 19 juin 2023, pendant deux mois (du lundi au vendredi de 6h30 à 17h30) pour permettre les travaux de renforcement et de modernisation des installations d’eau potable, la rue de l’église et le chemin Lancastel (entre rue de l’église et CD13) seront fermés à la circulation et le stationnement interdit sur les tronçons concernés. Les usagers devront emprunter les déviations mises en place.Nous vous prions de nous excuser de la gêne provisoire occasionnée et vous remercions pour votre compréhension.