Société Travaux BAU : Circulation interdite lundi soir dans le sens Est-Nord entre l'échangeur de Franche Terre et celui du Verger

Sur la RN2 à Sainte Marie, dans le cadre des travaux d’aménagement de la BAU en faveur des transports en commun, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord entre l’échangeur Franche Terre et celui du Verger de 20h à 5h la nuit du lundi 24 octobre. Par NP - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 08:20

Une déviation sera mise en place par la RN2002.



Par ailleurs, la bretelle d’insertion de l’échangeur Les Jacques sera fermée à la circulation dans le sens Est/Nord.



La voie de gauche sera également neutralisée dans le sens Nord/Est entre les Jacques et Les Cafés.