Revenir à la Rubrique CIREST Travaux : Aménagement de la RN3



Afin de proposer aux riverains une route plus sûre et plus agréable, la CIREST réalise des travaux sur la commune de Saint-Benoît.

À partir du 9 mai 2023, la RN3 sera accessible dans le sens montant uniquement, depuis le giratoire des Plaines jusqu’au carrefour de Bras Fusil créé pour le bon déroulement des travaux.

Le sens descendant sera fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place par la rue des Tamarins, avec un balisage permettant de rejoindre le giratoire des Plaines.

Sak i change pandank néna travaux :

– Les riverains ayant un accès direct sur la RN3 devront emprunter les routes alentours.

– Des travaux de nuit sont à envisager.

– Le chemin de Beaufonds sera mis en sens unique.

Ces travaux permettront de finaliser la construction de la station giratoire des Plaines, d’aménager des trottoirs et des voies cyclables sécurisées, de prévoir un éclairage public, le mobilier urbain et la création d’un nouveau giratoire Bras-Fusil qui favorisera les liaisons entre les quartiers.

FIN DES TRAVAUX :

29 NOVEMBRE 2023

Télécharger le document avec le plan de circulation Zot RN3 i refé !Afin de proposer aux riverains une route plus sûre et plus agréable, la CIREST réalise des travaux sur la commune de Saint-Benoît.À partir du 9 mai 2023, la RN3 sera accessible dans le sens montant uniquement, depuis le giratoire des Plaines jusqu’au carrefour de Bras Fusil créé pour le bon déroulement des travaux.Le sens descendant sera fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place par la rue des Tamarins, avec un balisage permettant de rejoindre le giratoire des Plaines.Sak i change pandank néna travaux :– Les riverains ayant un accès direct sur la RN3 devront emprunter les routes alentours.– Des travaux de nuit sont à envisager.– Le chemin de Beaufonds sera mis en sens unique.Ces travaux permettront de finaliser la construction de la station giratoire des Plaines, d’aménager des trottoirs et des voies cyclables sécurisées, de prévoir un éclairage public, le mobilier urbain et la création d’un nouveau giratoire Bras-Fusil qui favorisera les liaisons entre les quartiers.FIN DES TRAVAUX :29 NOVEMBRE 2023Télécharger le document avec le plan de circulation ici





Dans la même rubrique : < > Collecte de proximité des DEEE Mise à disposition des usagers d’un broyeur pour végétaux de petit calibre