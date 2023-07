A la Une .. Travailleurs indépendants : Appel à régulariser les cotisations

La Caisse générale de la Sécurité Sociale livre un guide aux travailleurs indépendants de La Réunion pour mieux comprendre le processus de régularisation des cotisations sociales personnelles obligatoires. Voici le communiqué : Par La rédaction - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 09:04

Travailleur Indépendant, vous venez de déclarer vos revenus 2022 à l’administration fiscale, et vous souhaitez mieux comprendre votre notification de régularisation de cotisations sociales de l’URSSAF CGSS Réunion ?



Retrouvez toutes ces informations en vidéo sur notre chaîne YouTube : Grâce à la déclaration de revenus sociale et fiscale unifiée, les travailleurs indépendants reçoivent un document récapitulatif appelé "Notification de régularisation de cotisations", celui-ci comporte :- Le montant des prochaines échéances de paiement- Le détail des cotisations 2022 et 2023- Le montant de l’éventuel remboursement en leur faveur.Vous souhaitez avoir plus d’informations sur ce document ?La CGSS de la Réunion organise une conférence en ligne d’une trentaine de minutes, le jeudi 20 juillet 2023 de 11h, inscrivez-vous : cliquez ici Vous pourrez échanger avec nos experts. L’URSSAF propose également un mini-site informatif www.urssaf.fr/maregulti vous permettant de savoir où trouver les informations clés.Retrouvez toutes ces informations en vidéo sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/Uxa8mmCZDds